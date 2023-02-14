Иначе обманут: эксперт назвал 5 вещей, на которые нужно обратить внимание при покупке автомобиля

В России с каждым годом все больше водителей. Многие покупают автомобили не в салонах, а на маркетплейсах или по объявлению. Но машины с пробегом могут быть в разном состоянии. И часто продавцы скрывают такие факты: как умирающий двигатель, подгнивающие детали или другие вещи, которые в будущем заставят водителя раскошелиться.
Для сайта Teleprogramma.pro автоэксперт Роман Круглов раскрыл 5 вещей, на которые нужно обратить внимание при покупке машины с пробегом.
1. Год выпуска. Чем новее автомобиль, тем меньше с ним проблем. Год выпуска в том числе учитывается и в страховке, чем «моложе» автомобиль, тем ниже коэффициент. При поставке машины на учет в ГАИ не придется платить за техосмотр, если машине менее пяти лет. То есть это вроде как мелочи, но в целом получится экономия денежного и временного ресурса.
2. Сейчас у каждого уважающего себя сайта по продаже авто (автосалоны, торгующие авто б/у тоже выкладывают объявления на сайты вроде Авто.ру и Авито) есть возможность купить отчет по конкретному автомобилю.
В отчете есть информация о количестве владельцев, пробеге и обслуживании на сервисе. Если автомобиль «молодой», а у него в истории уже есть серьёзное поломки - двигатель, коробка передач и тд, это повод посмотреть другую машину. Здесь вопрос о заводском браке или неправильной эксплуатации.
В то же время такие замены только порадуют владельца старенькой машины. Так как серьезный ремонт заметно продлит срок жизни авто. Это важные моменты. Особенно в наше время, когда на многие иномарки наблюдается дефицит деталей.
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3. Объем двигателя. Чем больше, тем выше потребление топлива и больше налог. Если вы берёте японский внедорожник 10-летней давности, то может оказаться, что вы не потянете содержать этот автомобиль.
4. Комплектация. Я сейчас не про заводскую, а про фактическую. Часто владельцы, да и перекупщики, пытаясь получить вторичную выгоду максимально «раздевают» машину. Например, ставят убитую несезонную резину, и человек в итоге попадает на два комплекта. Аналогичная история с дисками, музыкой и даже расходниками вроде ковриков. То есть нужно смотреть фактическую комплектацию, чтобы полоса дополнительных трат была не слишком длиной.
5. Этот пункт, на мой взгляд, самый важный. Обязательно проверяйте не находится ли автомобиль в залоге, так как в случае нечистоплотности продавца, вы лишитесь и денег, и машины.