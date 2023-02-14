Иначе обманут: эксперт назвал 5 вещей, на которые нужно обратить внимание при покупке автомобиля

1. Год выпуска. Чем новее автомобиль, тем меньше с ним проблем. Год выпуска в том числе учитывается и в страховке, чем «моложе» автомобиль, тем ниже коэффициент. При поставке машины на учет в ГАИ не придется платить за техосмотр, если машине менее пяти лет. То есть это вроде как мелочи, но в целом получится экономия денежного и временного ресурса.

2. Сейчас у каждого уважающего себя сайта по продаже авто (автосалоны, торгующие авто б/у тоже выкладывают объявления на сайты вроде Авто.ру и Авито) есть возможность купить отчет по конкретному автомобилю.

В отчете есть информация о количестве владельцев, пробеге и обслуживании на сервисе. Если автомобиль «молодой», а у него в истории уже есть серьёзное поломки - двигатель, коробка передач и тд, это повод посмотреть другую машину. Здесь вопрос о заводском браке или неправильной эксплуатации.

В то же время такие замены только порадуют владельца старенькой машины. Так как серьезный ремонт заметно продлит срок жизни авто. Это важные моменты. Особенно в наше время, когда на многие иномарки наблюдается дефицит деталей.