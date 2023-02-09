Автоюрист напомнил, когда движение задним ходом приводит к штрафу даже без ДТП

Двигаясь на автомобиле задним ходом, можно нарваться на штраф, даже если никакого ДТП не случилось. Об этом водителям напомнил автоюрист Сергей Смирнов.

«Движение задним ходом запрещено в определенных случаях: на перекрестке, на пешеходном переходе, на скоростной дороге, на мосту, под путепроводом и так далее. Если вы нарушите это правило и попадаете «в прицел» сотрудника ДПС, вас накажут штрафом 500 рублей, даже если никакого ДТП не было», — цитирует эксперта радио Sputnik.

Еще есть коварный момент, когда, включая заднюю передачу на парковке, водитель задевает другой автомобиль, даже не почувствовав удара.