Глава Читы разбил свой Lexus, попав в яму на городской дороге

Глава города Читы, он же председатель местной гордумы Евгений Ярилов, разбил личный автомобиль Lexus LX470, попав в дорожную яму в своем же населенном пункте. Об этом он сам рассказал на заседании читинского комитета ЖКХ 19 января.

«Это уже не просьба, это жесткое поручение — проанализировать, что у нас с ямочным ремонтом. Я не стал — в связи с тем, что я глава городского округа, — подавать в суд на комитет. Я разбил машину свою, в яму угодил на дороге», — цитирует чиновника ТАСС.

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Ярилов отметил, за последние четыре года финансирование дорожных работ в Чите выросло и было капитально отремонтировано 165 из 278 километров городских дорог. Однако остальные участки охвачены ямочным ремонтом еще хуже, чем раньше.

Неприятная история, но весьма поучительная для всех управленцев.