Дышите - не дышите: весной 2023 года изменятся правила проверки водителей на алкоголь

С 1 марта 2023 года изменится порядок проверки водителей на алкоголь. Новые правила будут действовать в течение шести лет — до 1 марта 2029-го. Что именно изменилось, журналистам пояснил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Итак, есть некоторые новшества в постановлении правительства от 21.10.2022 № 1882 «О порядке освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов»:

освидетельствование должно проводиться только в присутствии двух понятых либо с записью на видео, а основаниями для него являются запах алкоголя изо рта, нарушение речи, неустойчивость тела, резкое изменение цвета лица или поведение, не соответствующее обстановке;

при освидетельствовании должны использоваться средства измерений утвержденного типа, которые обеспечат запись результатов на бумаге;

перед освидетельствованием водителя должны проинформировать о порядке процедуры;

факт употребления алкоголя определяется в результате анализа воздуха, который водитель выдохнет в индикатор, критическим для шофера будет показатель концентрации этилового спирта в размере 0,16 миллиграмма на литр воздуха;

если измерительный прибор показывает отрицательный результат, но при этом у инспектора есть достаточные основания полагать, что водитель пьян, автомобилиста доставят в медучреждение, как и в случае отказа от освидетельствования;

обязательным основанием для освидетельствования становится возбуждение дела об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП (нарушение ПДД, в результате которого здоровью потерпевшего причинен вред легкой или средней степени тяжести).

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».