Названа цена нового автомобиля «Москвич-3»

Первая модель, которая сошла с конвейера возрожденного завода «Москвич», — это городской кроссовер «Москвич-3». Ее создатели сообщили, что автомобиль представлен в пяти цветах: белом, черном, красном, сером и голубом. А также объявили стоимость — от 1,97 миллиона рублей.

Завод «Москвич» представил в Telegram 11 столичных дилерских центров, которые начнут продавать новую модель в Москве уже в ближайшее время. В следующем году компания сконцентрирует свою активность в крупных российских городах-миллионниках — чтобы расширять свое присутствие на отечественном рынке.

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Также сообщается, что «Москвич-3» пополнит парки такси и каршеринга.