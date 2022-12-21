Автоэксперт советует — как освободить машину из сугроба

Если колеса машины застряли в сугробе — это может сорвать планы на весь день. Автоэксперт Михаил Колодочкин рассказал, как справиться с этой неприятностью. Оказывается, специалисты давно уже разработали схему действий на этот случай.

Чтобы освободить автомобиль из снежного плена, нужно снизить на одну-полторы атмосферы давление во всех колесах. Это поможет увеличить площадь соприкосновения колес с поверхностью.

Для владельцев старых моделей авто с ручным тормозом и задним приводом тоже есть рекомендации: одновременно с нажатием на газ активировать тормоз. При этом буксующее колесо должно остановиться, а то, которое остается неподвижным, начнет вращаться.

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Довольно часто, по словам эксперта, эти действия помогают вызволить машину из сугроба.

По материалам издания Аrgumenti.ru со ссылкой на «Вечернюю Москву»