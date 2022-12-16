Дефицит машин: запасов новых иномарок в российских автосалонах хватит всего на месяц

К концу 2022 года на складах российских автодилеров осталось всего 20–30 тысяч новых иномарок. Причем моделей средней ценовой категории - Kia, Hyundai, Toyota, Renault, Volkswagen – почти нет, в основном речь идет о китайских брендах.

Параллельный импорт пока не может покрыть спрос россиян на иностранные автомобили, а внутреннее производство иномарок увеличивается медленно. В 2023 году дефицит новых авто может достичь миллиона машин.

Такие цифры публикуют «Известия» со ссылкой на Ассоциацию российских автомобильных дилеров, по прогнозам которой нынешних запасов иномарок хватит максимум на один месяц.