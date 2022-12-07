«Боди не врезалось в булочки?»: Бородина в кожаной мини-юбке едва прикрыла сокровенное

Обычно Ксения хвастается роскошными платьями. На этот раз она решила показать свою ночную покупку. Телеведущая примерила боди с бахромой на рукавах. Она решила дополнить образ колготками и кожаной мини-юбкой. Примечательно, что брюнетка стала красоваться перед камерой. Она едва прикрыла сокровенное.

«Очень хотела себе боди с бахромой. Круто смотрится, празднично и элегантно», – заявила звезда.

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