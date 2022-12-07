«Боди не врезалось в булочки?»: Бородина в кожаной мини-юбке едва прикрыла сокровенное

Ксения Бородина является одной из самых известных телеведущих. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает. В этом году Ксения ездила на шопинг в Европу. Она стала еще больше денег тратить после развода с Курбаном Омаровым. Телеведущая не говорит о личной жизни. Однако она намекает, что не одинока.
Обычно Ксения хвастается роскошными платьями. На этот раз она решила показать свою ночную покупку. Телеведущая примерила боди с бахромой на рукавах. Она решила дополнить образ колготками и кожаной мини-юбкой. Примечательно, что брюнетка стала красоваться перед камерой. Она едва прикрыла сокровенное.
«Очень хотела себе боди с бахромой. Круто смотрится, празднично и элегантно», – заявила звезда.
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Поклонники были ошеломлены. Многие отметили, что Бородина выбрала слишком дерзкий лук. «Ох, какая короткая юбка», «В 39 лет это смело», «Какая вы красотка», «Едва прикрыли свой передок», «Боди носить невозможно», «Боди не врезалось в булочки?», «Очень смело, лучше носить юбки подлиннее», — стали писать подписчики