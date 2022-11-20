«Такого не было очень давно»: доля машин АвтоВАЗа на российском рынке превысила 40%

Отечественный автопром встает с колен. Так доля машин АвтоВАЗа на российском рынке поднялась до 42%. Эту цифру назвал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в одной из телепередач 20 ноября.

«Такого не было очень давно. И уникальный шанс, и уникальные возможности, - цитирует чиновника ТАСС. - На следующий год АвтоВАЗ рассчитывает на объем от 400 до 500 тысяч автомобилей произвести и продать».

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Ранее автоэксперт Александр Добин в беседе с Teleprogramma.pro рассказал, почему в 2022 году продукция АвтоВАЗа стала особенно конкурентоспособна. Дело в том, что иномарки значительно подорожали.