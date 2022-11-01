Автоюрист прокомментировал введение штрафов за шины не по сезону

Сейчас автолюбители активно обсуждают возможное введение новых штрафов. По некоторым данным, с 1 марта ГИБДД начнут штрафовать водителей за шины не по сезону.
Автоюрист Дмитрий Славнов прокомментировал новость в беседе с «360». В первую очередь он подчеркнул, что при введении этого стоит учесть специфику погодных условий в разных регионах России.
«У нас огромная страна. В Сочи — обычная осень, еще тепло, переобуваться на зимнюю резину явно нет резона. А в Екатеринбурге и Омске зима уже где-то с сентября, снег лежит», — высказался эксперт.
Славнов отметил, что вместо этого стоило бы ввести штрафы за шипованные шины в летний сезон, поскольку они очень сильно портят асфальтовое покрытие.
«В демисезонный период, вот сейчас, когда нет льда, на шипах ездить, конечно, кощунство. Но если все поставят фрикционную резину и запретят „шипы“, будет куда лучше», — отметил юрист.
Что касается возможной суммы штрафа, по мнению специалиста, она не будет высокой. Славнов предположил, что штраф за шины не по сезону составит около 500 рублей.