Автоюрист прокомментировал введение штрафов за шины не по сезону

Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

По Сети распространилась информация о том, что с 1 марта ГИБДД начнет штрафовать по новым правилам.

Сейчас автолюбители активно обсуждают возможное введение новых штрафов. По некоторым данным, с 1 марта ГИБДД начнут штрафовать водителей за шины не по сезону.

Автоюрист Дмитрий Славнов прокомментировал новость в беседе с «360». В первую очередь он подчеркнул, что при введении этого стоит учесть специфику погодных условий в разных регионах России.

«У нас огромная страна. В Сочи — обычная осень, еще тепло, переобуваться на зимнюю резину явно нет резона. А в Екатеринбурге и Омске зима уже где-то с сентября, снег лежит», — высказался эксперт.

Славнов отметил, что вместо этого стоило бы ввести штрафы за шипованные шины в летний сезон, поскольку они очень сильно портят асфальтовое покрытие.

«В демисезонный период, вот сейчас, когда нет льда, на шипах ездить, конечно, кощунство. Но если все поставят фрикционную резину и запретят „шипы“, будет куда лучше», — отметил юрист.

Что касается возможной суммы штрафа, по мнению специалиста, она не будет высокой. Славнов предположил, что штраф за шины не по сезону составит около 500 рублей.

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