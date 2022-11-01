Автоюрист прокомментировал введение штрафов за шины не по сезону

Сейчас автолюбители активно обсуждают возможное введение новых штрафов. По некоторым данным, с 1 марта ГИБДД начнут штрафовать водителей за шины не по сезону.

Автоюрист Дмитрий Славнов прокомментировал новость в беседе с «360». В первую очередь он подчеркнул, что при введении этого стоит учесть специфику погодных условий в разных регионах России.