Московских автомобилистов попросили не выезжать на летней резине 31 октября

30 октября в некоторых районах Москвы и Подмосковья наблюдалось выпадение снега. Теперь столичные чиновники предупреждают водителей о гололеде
«Центр организации дорожного движения рекомендует водителям завтра утром (31 октября, - Прим. авт.) не выезжать на летней резине — синоптики прогнозируют снег и гололед, - сообщает Департамент транспорта Москвы в Telegram. - Ночью температура опустится ниже нуля. Использование летних шин в таких условиях опасно и может привести к ДТП».
«Если вы еще не поменяли резину, советуем завтра использовать городской транспорт для поездок — там сухо, тепло и безопасно».
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Из-за сильного ветра и гололедицы автомобилистов просят быть предельно внимательными за рулем: соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, не совершать резких маневров и не отвлекаться на гаджеты.