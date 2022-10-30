Московских автомобилистов попросили не выезжать на летней резине 31 октября

30 октября в некоторых районах Москвы и Подмосковья наблюдалось выпадение снега. Теперь столичные чиновники предупреждают водителей о гололеде

«Центр организации дорожного движения рекомендует водителям завтра утром (31 октября, - Прим. авт.) не выезжать на летней резине — синоптики прогнозируют снег и гололед, - сообщает Департамент транспорта Москвы в Telegram. - Ночью температура опустится ниже нуля. Использование летних шин в таких условиях опасно и может привести к ДТП».

«Если вы еще не поменяли резину, советуем завтра использовать городской транспорт для поездок — там сухо, тепло и безопасно».