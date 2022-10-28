Тревожная тенденция: в 2022 году в Москве и Петербурге закрылись более 400 автосервисов

В 2022 году, а точнее с марта по октябрь, в Москве и Санкт-Петербурге закрылось 444 автосервиса. Такую цифру назвал член правления Союза автосервисов России Илья Плисов со ссылкой на данные 2GIS. По его словам, подобная тенденция наблюдается и в менее крупных городах.

Эксперт связал ее с тем, что спрос на покупку автомобилей в целом уменьшился примерно на 20% — люди копят на другие, более важные вещи. А еще наблюдается дефицит комплектующих: стало сложнее производить кузовной ремонт дорогих иномарок, так как не хватает фар, бамперов, крыльев и тому подобного.

«Из-за санкций большинство производителей не имеют права импортировать часть своего товара в Россию. А так как автозапчасти, например, для машин дороже 50 тысяч евро попадают под категорию люксовых товаров, то сильный дефицит наблюдается именно среди дорогих запчастей. Новые пути дистрибуции пока не могут покрыть потребности рынка», — цитирует Плисова «Известия».

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