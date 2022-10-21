В Москве водителю пришел штраф за стояние в пробке

В Москве можно нарушить правила, даже никуда не двигаясь.
Так, 13 октября камера зафиксировала нарушение на улице Рогожский Вал. Владельцу черного автомобиля Hyundai Solaris пришел штраф за несоблюдение дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена». Аппаратура решила, что он остановился на участке, где это делать запрещено. Да еще посреди проезжей части.
А водитель, как оказалось, просто стоял в пробке.
«В этом месте поставить машину нельзя от слова «совсем», — рассказал «нарушитель» Александр Прохоров Telegram-каналу «Синие ведерки». — Одна полоса в одну сторону и одна в другую, между — трамвайные пути. Постоянная пробка днем. Естественно, я там не останавливался, а стоял в пробке. Как понимаю, передо мной, также в пробке, стояла машина МАДИ и снимала».
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Добавим, что размер штрафа по данному нарушению составил 1500 рублей, а если его не оплатить и не опротестовать в течение 20 дней, он вырастит до 3000 рублей.