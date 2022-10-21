В Москве водителю пришел штраф за стояние в пробке

А водитель, как оказалось, просто стоял в пробке.

«В этом месте поставить машину нельзя от слова «совсем», — рассказал «нарушитель» Александр Прохоров Telegram-каналу «Синие ведерки». — Одна полоса в одну сторону и одна в другую, между — трамвайные пути. Постоянная пробка днем. Естественно, я там не останавливался, а стоял в пробке. Как понимаю, передо мной, также в пробке, стояла машина МАДИ и снимала».

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Добавим, что размер штрафа по данному нарушению составил 1500 рублей, а если его не оплатить и не опротестовать в течение 20 дней, он вырастит до 3000 рублей.