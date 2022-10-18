Уганда собралась поставлять в Россию свои электромобили

Уганда заключила соглашение с российским КамАЗом о строительстве на своей территории завода по производству грузовых машин для экспорта на африканский рынок. Страна готова сотрудничать и с другими автоконцернами из РФ, отмечает ее посол.

При этом Уганда не является отстающей в плане автомобилестроения — недавно она начала производство своих электромобилей, которые в будущем могут появиться и на российском рынке.

«Мы только начали, но однажды мы будем экспортировать угандийские электромобили в Россию», — заявил посол Уганды в РФ Мозес Кизиге в интервью РИА Новости.

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Дипломат также добавил, что большинство своей военной техники африканская страна закупает в России, в частности, боевые вертолеты, а в ответ поставляет нам фрукты и кофе.