Как дешево купить новую машину

До конца 2023 года действует программа льготного автокредитования. Обязательное условие для получения льготы — покупка отечественного авто. При этом машина не должна стоить больше 2 миллионов рублей.

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«Программой «Семейный автомобиль» могут воспользоваться родители одного ребенка и более, с водительскими правами, не имеющие за последние три года других кредитов на приобретение машины.

«Первый автомобиль» могут приобрести в кредит на 36 месяцев (три года) автомобилисты, которые не имеют в собственности автомобиль и никогда не приобретали его в кредит», — объяснила Ольга Бондарева, руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto, в интервью изданию РИАМО.