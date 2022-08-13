Наказание в 500 рублей никого не останавливает! Штрафы для автовладельцев увеличат до 100 тысяч рублей

Владельцев авто и мотоциклов ждут неприятные изменения. Уже в сентябре в Госдуму внесут законопроект, подразумевающий увеличение штрафа в 200 раз — с 500 до 100 тысяч рублей!

Речь идет про шум от транспортных средств. За оглушительный рев мотора водителям придется серьезно раскошелиться, но это на первый раз. При повторном нарушении транспортное средство могут отправить на штрафстоянку до трех месяцев.

«Мы планируем создать рабочую группу, чтобы в рамках работы Госдумы обсудить все правовые коллизии, которые могут возникнуть. Вносить законопроект мы планируем в сентябре. Текущий штраф – 500 рублей – никого не останавливает», – передает слова председателя думского комитета по малому и среднему предпринимательству Александра Демина ТАСС.

Ранее россиянам напомнили о законе, который многие нарушают, а потом удивляются штрафу в 15 тысяч рублей.