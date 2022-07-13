Московский каршеринг стал безопаснее

В Москве сократилось число аварий с участием автомобилей каршеринга. Сотрудники Госавтоинспекции сравнили данные с января по июнь 2022-го с прошлогодними и пришли к следующим выводам.

Количество ДТП с автомобилями каршеринга снизилось на 12%. Число погибших и пострадавших в них людей - на 7,7% и 13,5%, соответственно.

Как передает ТАСС, общее число таких аварий по итогам первого полугодия составило 169. В них погибли 12 человек и 199 получили различные травмы.

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