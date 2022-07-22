Меган Маркл уличили в тайном желании вернуться в королевскую семью Британии

Специалисты, изучившие наряды герцогини Сассекской Меган Маркл, в которых она появлялась 18 и 19 июля в Нью-Йорке во время официальной поездки с мужем принцем Гарри, заявили, что Маркл явно хочет вернуться в лоно королевской семьи.

Об этом говорят ее образы, являющиеся цитированиями луков, в которых на публике представали герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и сама принцесса Диана.

Подобный выбор, по утверждению экспертов, свидетельствует о том, что Меган Маркл явно сожалеет о принятом когда-то решении покинуть королевский двор и Британию.

Наблюдатели уверены: Меган Маркл втайне надеется быть принятой монаршим семейством, поскольку уже почувствовала на себе первые признаки забвения. Во-первых, для поддержания финансов на привычном уровне необходимо работать, но ни Гарри, ни Меган Маркл не реализовали ни один из проектов Netflix и Spotify, о которых было заявлено.

А во-вторых, ни один из крупных брендов не предложил семье Сассексов спонсорства, а инфоповодов после рождения детей становится все меньше и меньше.