Как найти парковку в Москве: в России заработал сайт объявлений по сдаче парковочных мест

В России появилась первая масштабная онлайн-платформа для аренды и продажи парковки. Свои парковочные мечта через нее могут сдавать как частные лица, так и бизнес-структуры.

Сервис получил название Mashinomesto. Он уже расширяет сеть клиентов в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

«Мы убеждены, что привычные агрегаторы недвижимости неудобны для поиска сдающихся и продающихся машиномест, поскольку не учитывают многие специфики, присущие парковочным местам, — пишут организаторы проекта на своем сайте. — При разработке Mashinomesto мы учитывали рекомендации отраслевых экспертов и данные, полученные в результате анализа потребностей владельцев автомобилей и собственников машиномест».

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Сервис предлагает продуманные карточки объявлений с множеством специфических фильтров и параметров, а также экономию времени пользователя. Правда, пока на карте сервиса еще маловато предложений. Полноценный запуск планируется осенью.