«Если бы люди не выезжали на перекресток»: Бондарчук назвала причину адских пробок в Москве

Модель Светлана Бондарчук в «Телеграм» заявила, что в столице недостаточно развита культура вождения. При этом она считает, что ситуация меняется в лучшую сторону с каждым годом, но еще есть над чем работать.
«Понятно, что в любом мегаполисе пробки неизбежны. Но если бы у нас люди не выезжали на перекресток, перегораживая движение потока, пробок было бы меньше».
Бондарчук задала вопрос своим подписчикам. Как они думают, придирается ли она или водителям надо действительно вести себя на дорогах внимательнее.
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Напомним, что огромные пробки в Москве уже давно никого не удивляют. Власти пытаются решить проблему, однако до победы в этом вопросе еще очень далеко.