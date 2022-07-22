«Если бы люди не выезжали на перекресток»: Бондарчук назвала причину адских пробок в Москве

Бондарчук задала вопрос своим подписчикам. Как они думают, придирается ли она или водителям надо действительно вести себя на дорогах внимательнее.

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Напомним, что огромные пробки в Москве уже давно никого не удивляют. Власти пытаются решить проблему, однако до победы в этом вопросе еще очень далеко.