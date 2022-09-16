Эксперт сообщила дату, когда москвичам пора будет менять резину у машины

Время для замены резины у машины приходит тогда, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже 5 градусов. Об этом рассказала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Но пока, по ее словам, спешить не следует.

«Пока что рано еще об этом говорить, потому что все-таки в ближайшие дни у нас температура воздуха будет выше климатической нормы. Когда у нас температура ниже 5 градусов, только тогда у нас происходит смена резины», - уточнила Позднякова.

И добавила: москвичам можно не задумываться о смене резины вплоть до конца сентября, потому что, скорее всего, подходящие для этого погодные условия возникнут примерно к середине октября.

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