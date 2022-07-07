До сих пор все помнят: что Агузарова в молодости сотворила на пляже в деревне

Детство известной певицы Жанны Агузаровой прошло в селе Боярка Тюменской области. Подружка будущей звезды Татьяна Мошкова рассказывает, что с одноклассниками у нее отношения не складывались.

Жанна уже с ранних лет отличалась от своих сверстников и уверяла, что она — из будущего. Агузарова первой в Боярке появилась на местном пляже в бикини, причем самодельном.

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«Жанна сама сшила себе раздельный купальник, он был красный в горошек. Для деревни это вообще невидаль была — все носили слитные советские купальники. Конечно, звездами были, все на нас глядели», — рассказала «КП-Новосибирск» Татьяна Мошкова, школьная подруга Жанны Агузаровой.

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