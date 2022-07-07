Будущее наступило: под маркой «Москвич» начнут выпускать электроавтомобили

Производитель автомобилей «КамАЗ» и правительство Москвы договорились о выпуске новых моделей марки «Москвич». Причем часть произведенных легковых машин будут электрокарами.

До конца 2022 года на столичном заводе будет выпущено около 600 автомобилей, и 200 из них — с электрическими двигателями. В 2023 году предприятие выпустит минимум 50 тысяч машин, а в 2024 году — 100 тысяч. Число электрокаров при этом составит 10 и 20 тысяч авто, соответственно.

Согласно пресс-релизу «КамАЗа», под маркой «Москвич» планируется выпускать пять моделей авто: четыре кроссовера и один седан.

Напомним, ранее завод «Москвич» принадлежал европейской компании «Рено».

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