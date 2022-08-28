«Богатые и успешные»: в Москве пресекли гонки на элитных спорткарах

В Москве полицейские пресекли несанкционированные гонки в центре города, которые должны были пройти на дорогостоящих спорткарах. Стражи порядка рассказали журналистам, что в этом мероприятии планировалось участие более 170 элитных машин.

«Среди них Lamborghini, Rolls-Royce Phantom, Ferrari, Mercedes-Benz G63 Brabus, Porsche, Hummer H1, Сhevrolet Covette C8, Audi RS5, Bentley Continental GT II», - цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

Водителей этих автомобилей теперь проверяют на алкогольное опьянение, а также на предмет нелегальной модификации машин. Все «гонщики» могут получить штрафы.