Автоэксперт объяснил, почему продукция АвтоВАЗа конкурентоспособна по сравнению с иномарками

Как отметил Добин, АвтоВАЗ в сложившихся условиях, безусловно, должен воспользоваться программой субсидирования. «Все, что связано с субсидированием государства и поддержкой имеет много граней. Дешевые машины, занятость населения. Все программы, когда государство субсидировало покупку автомобилей на уровне кредитов, были с точки зрения конечного финансового результата выгодны именно для государства. На каждый вложенный рубль государству в казну в виде налогов вернулся еще один рубль плюсом. А речь там идет о миллиардах. Бензин, транспортный и дорожный налог, страховки, работа сервисного рынка и запчастей – все это тоже учитывается. Смутные времена - времена возможностей. Сейчас у АвтоВАЗа возможность укрепиться на рынке, несмотря на то, что китайские товарищи не дремлют ни разу», - заметил автоэксперт.

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Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил о снижении стоимости автомобилей «Лада» в самое ближайшее время. Это связано с новым запуском программы льготного кредитования и стабилизацией курса рубля.