Автоэксперт объяснил, почему продукция АвтоВАЗа конкурентоспособна по сравнению с иномарками

Автоэксперт Александр Добин в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что продукция АвтоВАЗа сегодня особенно конкурентоспособна на фоне резко подорожавших иномарок.
«Покупатель всегда голосует рублем. Основополагающая история - конечная стоимость продукта. Продукция всех конкурентов АвтоВАЗа сегодня значительно дороже. Если мы говорим об иностранных автомобилях, то очень подорожала логистика. Многие компании ушли или собираются уходить с российского рынка. Они приостановили продажи машин. Сейчас наступил такой режим ожидания продавцов и дилеров. Они не понимают, что делать с иномарками, которые уже завезены в Россию. Их придерживают. Но дороже, чем сейчас сложно уже представить, что они будут стоить. Итак уже то, что стоило два миллиона рублей теперь стоит шесть».
Как отметил Добин, АвтоВАЗ в сложившихся условиях, безусловно, должен воспользоваться программой субсидирования. «Все, что связано с субсидированием государства и поддержкой имеет много граней. Дешевые машины, занятость населения. Все программы, когда государство субсидировало покупку автомобилей на уровне кредитов, были с точки зрения конечного финансового результата выгодны именно для государства. На каждый вложенный рубль государству в казну в виде налогов вернулся еще один рубль плюсом. А речь там идет о миллиардах. Бензин, транспортный и дорожный налог, страховки, работа сервисного рынка и запчастей – все это тоже учитывается. Смутные времена - времена возможностей. Сейчас у АвтоВАЗа возможность укрепиться на рынке, несмотря на то, что китайские товарищи не дремлют ни разу», - заметил автоэксперт.
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