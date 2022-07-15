Автоэксперт назвал слабые места автомобилей «Лада» после введения санкций

Как заметил Добин, уровень экологической оснащенности двигателя заметно снизился. «Мы вплотную приближались к «Евро-5», а сейчас упали до уровня «Евро-1» и «Евро-2». Сейчас единственная страна в мире, где выбросы в атмосферу игнорируются, это Россия. Дело в том, что не так важны цифры выбросов в атмосферу для конечного потребителя. Для россиян главное, чтобы машина была недорогой и ехала. А вот то, что загрязняется атмосферы народ, к сожалению, не особенно волнует», - заметил Добин.

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Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил о снижении стоимости автомобилей «Лада» в самое ближайшее время. Это связано с новым запуском программы льготного кредитования и стабилизацией курса рубля.