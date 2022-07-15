Автоэксперт исключил массовую продажу новых иномарок в России

Как заметил автоэксперт, сейчас спросом будут пользоваться машины с пробегом в районе ста тысяч километров. «Если раньше у автолюбителей была некая внутренняя установка, что покупаешь авто на 3-5 лет, то сейчас об этом придется забыть. Люди не будут тратиться на новые машины. Легче ездить на относительно старой и вкладывать деньги в ее обслуживание, чем думать о покупке новой по непонятным ценам. Эта схема самая рабочая», - заявил Добин.

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Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил о снижении стоимости автомобилей «Лада» в самое ближайшее время. Это связано с новым запуском программы льготного кредитования и стабилизацией курса рубля.