Автоэксперт исключил массовую продажу новых иномарок в России

Автоэксперт Александр Добин в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что в этом году в России не будет массовых продаж новых иномарок.
«В лучшие времена годовой объем продаж иностранных автомобилей в России стремился к трем миллионам. Если в этом году за миллион выползем – это будет большим счастьем. У новых машин, которые придут по параллельному импорту, будет неприлично высокий ценник. Желающих купить автомобиль за шесть миллионов, который еще недавно стоил два, будет мало».
Как заметил автоэксперт, сейчас спросом будут пользоваться машины с пробегом в районе ста тысяч километров. «Если раньше у автолюбителей была некая внутренняя установка, что покупаешь авто на 3-5 лет, то сейчас об этом придется забыть. Люди не будут тратиться на новые машины. Легче ездить на относительно старой и вкладывать деньги в ее обслуживание, чем думать о покупке новой по непонятным ценам. Эта схема самая рабочая», - заявил Добин.
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