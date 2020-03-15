«Лучше слушать что-нибудь расслабляющее»: какие песни включают в машине знаменитости

Хорошая песня создает настроение. Но когда машина гремит басами, сложно не отвлекаться. Как же слушать музыку так, чтобы не создавать аварийных ситуаций?

Денис Матросов, актер, продюсер

— Что вы слушаете в машине?

— С музыкой в машине у меня сложные отношения. Почти 5 лет я отработал на разных радиостанциях диджеем. И ежедневно в моих ушах играла музыка по 4 — 5 часов. Меня хватило на полгода, и больше уже я на радио не работал. Первое время совсем не мог слушать никакую музыку. Потихоньку адаптировался, но не могу сказать, что я «машинный меломан». Репертуар зависит от сиюминутного настроения.

— Отвлекает ли вас музыка в машине?

— Моя мама всегда, когда едет со мной, просит выключать музыку, она считает, что музыка в дороге отвлекает. А меня не отвлекает. Собака вертит хвостом или наоборот? В моем случае я сам управляю своим настроением, щелкаю часто радиостанции и подбираю музыку.

— Есть ли у вас секреты, советы, как сохранять концентрацию за рулем?

— Секрет прост. Не садиться за руль сильно уставшим. Если чувствуете, что засыпаете, — открываете окна, громко музыку… Но лучше остановиться хотя бы на полчаса покемарить. А если человек слишком подвержен музыкальному влиянию и из-за музыкального сопровождения в дороге теряет внимание, то ему бы вообще не садиться за руль, а прямиком к психологу или психотерапевту.

— Какая музыка опаснее для водителя (громкая, тихая, ритмичная, рок, классика и др.)?

— Расслабляющая музыка, конечно, опасна. Релакс можно только в пробке послушать. Но с другой стороны, заведенному человеку нельзя включать агрессивную музыку. Я прямо какой-то психолог, получается (смеется). Никогда не сажусь за руль в наушниках. А если честно, очень часто езжу просто в тишине и под гул колес.

— Опираясь на исследования, ученые предлагают вообще убрать из машин аудиосистему. Как отнесетесь к такому развитию событий?

— Это настолько же глупо, как запретить всем есть мороженое, потому что от него может заболеть горло.

Юлия Такшина, актриса театра и кино

— Что вы слушаете в машине?

— Это очень зависит от настроения. Если еду по городу, то в 99% — это радио. Раньше я больше слушала джаз, классику. А сейчас Майкл Джексон, хиты 90-х и начала 2000-х. Одно время я много слушала церковные песнопения — побывала на концерте хора Сретенского монастыря, и меня так это поразило, что я закачала себе в плей-лист именно такую музыку. Потом был период, когда я слушала саундтреки к фильмам. Очень часто слушаю музыку из советских фильмов.

— Отвлекает ли вас музыка в машине?

— Из-за музыки нужный поворот не проезжала. Музыка, наоборот, только украшает то, что за окном.

— Какая музыка опаснее для водителя (громкая, тихая, ритмичная, рок, классика и др.)?

— Я думаю, если музыка слишком громкая, особенно как сейчас у некоторых такие саундбуферы стоят, словно на стадионе. По поводу спокойной музыки — тоже зависит от момента. Когда ты устал и буквально вырубаешься, то это крайне опасно. Если ты весь на нервах, то спокойная музыка только поможет. Все зависит от ситуации.

— Опираясь на исследования, ученые предлагают вообще убрать из машин аудиосистему. Как отнесетесь к такому развитию событий?

— Нельзя, конечно. Если долго едешь, с ума можно сойти. Поверьте, все равно найдется то, что отвлечет невнимательного водителя. Даже если у него будет только одна коробка передач, то его отвлечет красивый цветок на обочине. Все зависит от самого человека, от его степени ответственности. Сел за руль — отвечаешь не только за свою жизнь, но и за жизнь тех, кого встречаешь на дороге. Поэтому все хорошо в меру, и не надо проводить таких кардинальных изменений.

Александр Белькович, ведущий программы «Просто кухня» на СТС

— Что вы слушаете в машине?

— Больше слушаю новости по радио, так как телевизор я не смотрю. Иногда слушаю аудиокниги. Но когда приходится ездить на дальние расстояния, я стараюсь менять то, что слушаю: сначала аудиокниги, потом какую-нибудь заводную музыку, затем переключаюсь на спокойную волну. Раньше, правда, я любил открыть окна в машине и включить мощный хип-хопчик.

— Отвлекает ли вас музыка в машине?

— Вы знаете, отвлекает. Например, у меня есть подкасты на английском. И когда я за рулем, то так сосредоточен на дороге, что не понимаю, о чем там в данный момент речь. В ухе только: бу-бу-бу — не можешь на этом сконцентрироваться.

— Есть ли у вас секреты, советы, как сохранять внимание за рулем?

— Секрет один — слушать что-нибудь расслабляющее, не заставляющее концентрироваться на прослушивании. Тогда в любой момент ты можешь отвлечься от музыки и сосредоточиться только на дороге. А вообще мне музыка за рулем не мешает, а, наоборот, только поддерживает, я даже лучше веду машину.

— Какая музыка опаснее для водителя (громкая, тихая, ритмичная, рок, классика и др.)?

— Чем агрессивнее музыка, тем это опаснее для водителя. Проверено на собственном опыте.

— Опираясь на исследования, ученые предлагают убрать из машин аудиосистему. Как отнесетесь к такому развитию событий?

— Ученым, наверное, виднее, но для меня лично это будет катастрофой. Потому что я не смогу провести время за рулем качественно. Видите, как по-разному влияет все на людей? Возможно, лет через 20 у нас и не будет аудиосистем в машинах.

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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

— Во время движения водитель в режиме реального времени получает и обрабатывает массу важной информации: дорожные знаки, сигналы светофоров, разметку, действия других участников дорожного движения, качество дорожного покрытия. И не просто обрабатывает, а принимает на ее основе решения о том, с какой скоростью и в каком направлении безопасно двигаться дальше, — комментирует начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан. — И этот информационный поток не прекращается никогда. Поэтому даже минимальное отвлечение может обернуться утратой контроля над дорожной обстановкой и автомобилем. Недавно британские эксперты заявили, что отвлечение даже на две секунды в 24 раза увеличивает риск ДТП, причем речь идет не только о разговоре по телефону — даже выбор музыкального трека или радиоволны может критически снизить уровень концентрации водителя и привести к трагедии.

Госавтоинспекция МВД России напоминает: водитель при управлении автомобилем должен концентрироваться на дорожной ситуации и стараться не отвлекаться на посторонние факторы. Хочешь поговорить, прочитать, прослушать и наговорить сообщения, проверить правильность маршрута по навигатору — это можно сделать, остановившись в безопасном месте.

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».