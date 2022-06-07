Как сделать из старой полки авторскую вещь

Преобразить свой интерьер можно даже благодаря такой небольшой детали как полки. Причем не обязательно покупать новые, просто обновите старые, используя для этого народные хитрости.

Декоратор, реставратор Кристина Ющенко рассказала несколько лайфхаков.

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