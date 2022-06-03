Учимся танцевать вальс

На носу выпускные и вы не умеете танцевать вальс? Мы поможем вам и в этом вопросе.

Трехкратный чемпион мира и восьмикратный чемпион России по бальным танцам, участник телевизионных проектов «Танцы на ТНТ» и «Dance Революция» на Первом канале, основатель танцевальной студии «ArtMari» Артемий Каташинский показал нашим читателям нужные движения. Вы точно будете на высоте.

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