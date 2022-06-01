Какое освещение выбрать для гостиной

Гостиная в каждом доме выполняет сразу несколько функций. В ней могут принимать гостей, смотреть телевизор, общаться, читать. Это главная причина, по которой важно сделать освещение в этой комнате многофункциональным.

Дизайнер интерьера Алена Угольникова рассказала — как при помощи освещения расширить пространство и создать комфорт.

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