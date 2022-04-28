Самые модные головные уборы на лето 2022 года

Близится лето и самое время подумать — какую панамку и бейсболку прикупить, чтобы быть в тренде.
А персональный стилист Алина Берри рассказала, на что в нынешнем сезоне делают ставки модельеры, и как нам лучше воплотить свои самые смелые фантазии.
Наш эксперт дает профессиональные советы.
Близится лето и самое время подумать — какую панамку и бейсболку прикупить, чтобы быть в тренде.
А персональный стилист Алина Берри рассказала, на что в нынешнем сезоне делают ставки модельеры, и как нам лучше воплотить свои самые смелые фантазии.