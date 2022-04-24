«Впадают в депрессию»: Кира Найтли призналась, почему ее нет в соцсетях

В новом интервью голливудская актриса Кира Найтли рассказала о своих маленьких дочерях и коснулась темы того, что однажды девочки захотят завести себе странички в соцсетях.

Сама же 37-летняя звезда радуется, что у нее нет ничего подобного. Жить без аккаунтов, лайков и комментариев Киру более чем устраивает.

«У меня были короткие моменты, когда я думала: «О да, я должна сделать это (завести страничку в соцсети, — Прим. авт.)» или «Я должна, по крайней мере, сделать это приватно». А потом я подумала: «Нет, я не должна», — рассказала Найтли изданию People. «И что действительно забавно, большинство моих друзей в соцсетях, и все, о чем они когда-либо говорили, это о том, как впадают в депрессию. И в ответ я такая: «О, тогда я определенно не собираюсь этого делать». «Я бы просто стала одержима попыткой сделать свою жизнь намного более совершенной, чем она есть на самом деле, и это звучит довольно утомительно. Честно говоря, я просто думаю, что это червоточина, в которую мне не нужно спускаться».

Добавим, что многие звезды кино категорически отказываются от соцсетей. Среди них Дэниел Рэдклифф и Эндрю Гарфилд.

больше по теме Дейзи Ридли вернулась в соцсети после многочисленных обещаний не возвращаться Актриса сделала новый пост перед своим 30-летием.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.