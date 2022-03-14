Как облегчить жизнь с помощью гаджетов

Надоело заниматься домашними делами? Да легко! Организатор пространства Александра Сергеева рассказала, как облегчить себе жизнь с помощью гаджетов.
Подробности в нашем видео.
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Надоело заниматься домашними делами? Да легко! Организатор пространства Александра Сергеева рассказала, как облегчить себе жизнь с помощью гаджетов.
Подробности в нашем видео.
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.