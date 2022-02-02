День сурка: народный праздник из знаменитой комедии отмечается 2 февраля

В России в этот день раньше гадали на приход весны по петуху.

2 февраля в Северной Америке отмечается День сурка. Тот самый, что был воспет культовой комедией Биллом Мюрреем 1993 года.

Американцы в этот день гадают, скоро ли закончится зима, и когда придет потепление. Погоду, по традиции, им предсказывает сурок, который выглядывает из своей норки. Если день пасмурный, то зверек не увидит своей тени и выходит из своего логова, — тогда весна придет рано. Если же на дворе солнечно, то сурок испугается тени и заползет обратно, — тогда даже в марте будет холодно.

В некоторых городах наблюдение за сурком превратили в фестивали. Именно такое мероприятие и приехал снимать герой Билла Мюррея, когда попал во временную петлю. Любопытно, что знаменитая комедия не столько популяризовала День сурка, сколько изменила значение этого понятия. При сочетании этих слов зрители скорее вспомнят о повторяющейся череде одинаковых дней, нежели о народных приметах американцев.

Кстати, в народном календаре славян 2 февраля был особый день Сретенье. В нем тоже было немало гаданий на грядущее потепление. Например, если петух в этот праздник напьется воды, то весна будет ранняя и теплая.

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