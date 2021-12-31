Акцент на цифре шесть: как встречать Новый год правильно

Под бой курантов многие загадывают желания, строят смелые планы - ну а когда, как не в Новый год, верить в чудеса?

Но ко всему, в том числе и к встрече Нового года, надо подходить с умом, учитывая советы специалистов, — только тогда удастся расположить к себе хозяина 2022-го, Водяного Тигра, и сесть удаче на хвост.

Акцент на цифре шесть

Специально для читателей «Телепрограммы» нумеролог Фарида Красавкина составила список рекомендаций, о которых надо помнить при подготовке к празднику.

✔ Этот Новый год пройдет под знаком цифры 6. Украшая стол, дом, готовя подарки, можно сделать акцент на этой цифре. Например, положить в вазу шесть крупных мандаринов или выставить на подносе шесть закусок.

✔ Наряжаясь, отдавайте предпочтение одежде белых, серых тонов.

✔ На праздничном столе должны быть вкусные, но простые в приготовлении блюда.

✔ Посуду и скатерть для новогоднего стола лучше выбрать светлых тонов из качественных натуральных материалов. Стиль декора — минимализм.

✔ Важно на стол положить композицию из еловых веток, а также приправы. Тигру это понравится.

✔ Желательно в новогоднюю ночь поставить на стол красную свечу.

✔ Идеальное время для оформления и сервировки стола — от 15 до 19 часов 31 декабря. Эти цифры будут нести положительную энергетику в дом. А убирать стол нужно не позднее 3 часов ночи — для баланса энергий вашего дома.

✔ Разбирайте елку не позднее 5 января. В нумерологии это число символизирует свободу. Это самый оптимальный период, чтобы убрать символ Нового года.

Раздайте долги и сделайте перестановку

У астрологов, экстрасенсов и специалистов по фэн-шуй тоже немало ценных рекомендаций по поводу встречи 2022 года. Мы внимательно изучили их и выбрали самые актуальные.

✔ Проведите ревизию — вынесите из дома (раздайте или выбросите) ненужные вещи. И обязательно сделайте генеральную уборку до 31 декабря.

✔ Передвиньте вещи. Сделайте хотя бы символическую перестановку мебели. Обновите заставку на телефоне, компьютере, разделочную доску — перемены в мелочах очень важны для получения новой энергии и настроения.

✔ Купите символ года: это может быть статуэтка тигра или его изображение на каком-то элементе декора.

✔ С целью привлечения денег в дом на ветки ели можно повесить настоящую или нарисованную купюру или золотую монетку.

✔ Примиритесь с врагами, принесите извинения и встретьтесь с теми, кого давно не видели, — вступать в Новый год нужно без угрызений совести. Не стоит входить в него с обидами и нерешенными вопросами.

✔ Расплатитесь с долгами, не одалживайте перед праздниками. Успейте перечислить какие-то суммы в благотворительный фонд или как-то иначе помогите нуждающимся.

✔ Купите ароматическое масло, палочки или другие благовония: считается, что они уничтожают негативную энергетику и освобождают место под благоприятную.

✔ Идеальные сувениры для близких — мед, посуда серебристого или золотого цвета, ароматизированные свечи, бижутерия. Для привлечения денег в семью дарите синий кошелек из натуральных материалов. Чем больше подарков и радости отдадите близким в праздники, тем больше получите потом в течение года.

✔ Не выносите мусор из дома 31 декабря — сделайте это 30-го или уже 1-го.

✔ Загадав желание под бой курантов, потом еще некоторое время визуализируйте картинки — представьте, как мечты исполняются.

✔ 1 января проведите в спокойном режиме: прогуляйтесь, начните читать новую книгу или нарисуйте картину. И заведите новую полезную привычку — например, 15 минут в день делайте упражнения для пресса.

✔ 8 января — самый мощный день для визуализации желаний. Составьте карту желаний, предварительно продумав 12 личных целей (подробные рекомендации по составлению карт желаний можно найти на специализированных сайтах).

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