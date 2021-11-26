Только десятая часть россиян заранее готовится к покупкам в «черную пятницу»

26 ноября стартовала «черная пятница» — масштабная акция, когда перед новогодними праздниками все магазины предлагают невероятные скидки.

Считается, что совершать покупки в «черную пятницу» — очень выгодно для семейного бюджета. Однако есть и другое мнение — что все это стереотип, распиаренный для того, чтобы заманить людей в магазины.

Работает ли всемирный маркетинговый ход на жителях России? Медиахолдинг Rambler&Co спросил у интернет-пользователей, планируют ли они покупки в «черную пятницу». Большинство опрошенных россиян — 71% — ответили, что не спешат воспользоваться скидками данной акции, а 19% и вовсе не знают, что означает этот термин. Заранее к главному скидочному дню готовится только каждый десятый респондент.

Из товаров, на которые россияне ищут скидки, чаще всего оказываются еда и напитки (22%), а также лекарства или подарки на праздники (по 17%). Бытовую технику стремятся купить подешевле 16% опрошенных, одежду и обувь — 13%, книги — 8%. Менее всего востребованы в «черную пятницу» мебель и товары для дома (4%), косметика и средства по уходу (2%), украшения и аксессуары (1%).

Более половины респондентов (53%) рассказали, что просто изучают предложения магазинов в акционный период и решение о покупке заранее не приняли. 22% составляют список покупок на распродажах заранее, а 18% допускают, что купят что-нибудь спонтанно. 7% приходят на распродажи со списком необходимого, но все равно выходят за его рамки.

При этом 85% интернет-пользователей не доверяют низким ценам в «черную пятницу» и дополнительно проверяют предложения, а 15% и вовсе считают их обманом.

Бюджет большинства опрошенных (55%) на предновогодние распродажи — не более 3000 рублей. 19% готовы потратить от 3 до 10 тысяч рублей, 9% — от 10 до 20 тысяч, 6% — от 20 до 50 тысяч. А тех, кто заранее отложил на «черную пятницу» более 50 тысяч рублей, набралось 11%.

Добавим, что опрос проходил на портале «Рамблер» с 15 по 22 ноября 2021 года, в нем поучаствовали более 1,5 миллиона пользователей, среди которых 67% мужчин и 33% женщин.

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