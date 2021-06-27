Духи от «Союзмультфильма», маски от Little Big и другие необычные сувениры в честь мультиков, сериалов и музыкальных групп

Каждому из нас иногда хочется быть немножко ближе к своим любимым актерам, музыкантам, сериалам или мультфильмам. И маркетологи знают это. Журнал «Телепрограмма» представляет подборку уникальных коллекций, выпущенных для самых преданных фанатов.

«Мулан» в метро

К выходу полнометражного фильма «Мулан» — игрового ремейка популярного диснеевского мультика 1998 года — в 2020 году в Московском метрополитене появились проездные карты «Тройка», стилизованные под эту анимационную работу: на карточке были рисунки из мультфильма и кадры из кино.

На стойках «Живое общение» в подземке, а также на сайте официального магазина метрополитена можно было купить лимитированную диснеевскую версию «Тройки» за 100 руб. (кстати, они доступны там до сих пор). Каждый из семи вариантов проездного с рисунком из «Мулана» вышел тиражом 3 тыс. экземпляров.

Одеколон «Чебурашка»

В честь 85-летия студии «Союзмультфильм» решил оживить атмосферу старых добрых советских мультфильмов и выпустил коллекцию одеколонов и парфюмированной воды с ароматом… из «Ежика в тумане», «Чебурашки» и других мультиков. Студия разработала линейку из десяти позиций, в которую вошли флакончики по 30 мл с названиями «Простоквашино», «Оранжевая корова», «Львенок и черепаха», «Малыш и Карлсон» и другие.

У каждого из них неповторимый аромат. Одеколон «Тайна третьей планеты» поможет «…отправиться в путешествие по галактике вместе с Алисой, вдохновляясь новыми планетами, ощутить щекочущий нос аромат приключений». В его нотах цитрус, фрукты и свежесть. Одеколон «Ну, погоди!» позволит «…почувствовать веселье и задор в вечной погоне Волка и Зайца, бежать по полям, лесам и горам, плыть по морю и лететь по небу с этой неугомонной парочкой». Он включает ноты зеленой травы.

Аромат «Чебурашка», как несложно догадаться, состоит из цитрусовых и фруктовых ароматов — ведь неведомую зверушку привезли в коробке с апельсинами. А вот «Винни-Пух» пахнет легкими цветочными нотками. В «Малыше и Карлсоне» фанаты найдут оттенки аромата малинового варенья. Стоимость одного флакона — 1950 руб.

Велосипед Rammstein

Доподлинно неизвестно, это Светлана Лобода подсказала фронтмену Rammstein Тилю Линдеманну, что пора бы начать выпускать велосипеды, как это делали в Харькове на ее родной Украине еще в советское время, или сам артист решил подзаработать.

Но в 2016 году коллектив выпустил велосипед с фиксированной передачей Rammstein ограниченным числом 100 штук. По идее авторский велик должны были расхватать моментально, но этого не вышло — продавец даже вынужден был сбить цену с 1600 евро до 1500 евро, но желающих оказалось не так много.

Ватники «Перевал Дятлова»

Капсульную (то есть ограниченную) коллекцию одежды, посвященную сериалу «Перевал Дятлова», канал ТНТ выпустил к премьере проекта летом 2020 года.

И это была не стандартная печать принтов с логотипом или кадрами сериала, как обычно делается. Разработкой дизайна занимался сам Денис Симачев (модный и пафосный современный дизайнер). Стеганые телогрейки, «лыжные» свитеры и камуфляжные футболки с толстовками украшали надписи про исчезновение туристической группы Дятлова и титры сериала. Эксклюзивную одежду ТНТ раздал членам съемочной группы, сотрудникам канала и дружественным СМИ. Некоторые потом продавали эти вещи на интернет-барахолках.

Антиковидные маски Little Big

Группа Little Big всегда стремилась много зарабатывать. Вот и в период пандемии музыканты не сплоховали и выпустили серию тряпичных многоразовых масок, которые носят, чтобы защитить себя от коронавируса. В описании подчеркивалось, мол, это сувенирная, а не медицинская продукция, но фанаты, конечно же, брали такие маски, чтобы заменить ими унылые защитные средства голубого цвета. Надпись на маске «корUNOвирус» отсылала и к хиту группы для «Евровидения-2020», и к пандемии.

Стоил карантинный подарок 1 тыс. руб. У группы вообще богатый ассортимент интернет-магазина, чего там только нет: носки (490 руб.), толстовки (3990 руб.), сумки (1990 руб.), плакаты (299 руб.), пластинки (2690 руб.) и даже детские футболки (990 руб.).

А 22 июня, подгадав под день начала Великой Отечественной, рэйверы выпустили линейку лимитированных кроксов (резиновая обувь) с фирменными прибамбасами: шипами, мишками, отсылками к «Дракуле» и надписью «Антипозитив».