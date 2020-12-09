Как написать письмо Деду Морозу: видеоинструкция

Рассказываем про все пароли и явки.

В канун Нового года практически все дети мира пишут письма Деду Морозу, в которых рассказывают, чем занимались весь год и просят подарить им самые желанные подарки.

Кто-то просит игрушки, кто-то удачу, а кто-то здоровья себе и родителям.

А где живет главный волшебник страны? Правильно, в Великом Устюге. А как правильно оформить письмо и по какому точному адресу отправить – расскажет 10-летний Проша Чуков. Он точно знает, как сделать так, чтобы весточка обязательно дошла до Деда Мороза.

Смотрите нашу видеоинструкцию.