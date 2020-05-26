Избиение сумкой, именные диваны и другие странные челленджи, популярные в Интернете

Каждый сходит с ума по-своему. На второй месяц карантина в Сети набирают популярность странные флешмобы на грани абсурда. Битье сумкой по лицу, сравнение себя с диваном и салатом – это далеко не полный перечень безумных челленджей в Интернете.

Убить Билла… сумкой

Purse Challenge (Битье сумкой) – этот флешмоб, как правило, разыгрывается в машине. По условиям челленджа, сидящий спереди участник должен потянуться назад, чтобы взять свою сумку, рюкзак, пакет или другую вещь и как бы невзначай ударить ею своего соседа, а потом внимательно наблюдать за его реакцией.

Иногда на удочку шутников попадают и девушки, но чаще всего жертвами странного челленджа становятся парни: мужья, возлюбленные, друзья, братья.

Для пущего эффекта барышни умудряются заехать своему спутнику сумкой и второй раз, притворяясь, что собираются вернуть ее на место.

Некоторые мужчины изображают на лице такую боль, что поневоле думаешь, что парочка разыгрывает представление для популярности в соцсетях.

Пара таких роликов в Твиттере набрала больше миллиона просмотров. Кстати, в качестве орудия для битья могут использоваться не только сумки, но и другие предметы типа зонтиков, книг и даже лотка для котиков.

А участники одного из роликов в Интернете вообще использовали для этих целей глобус.

«О, как внезапно кончился диван»

Еще один абсурдный флешмоб связан с предметами мебели. Его суть заключается в том, что человек ассоциирует себя с диваном, кроватью, стулом и т.д.

Инициатором этого челленджа стал пользователь Твиттера, который заметил, что чаще всего диваны в мебельных салонах называют человеческими именами. И понеслось.

Пользователи Сети начали вбивать в Яндексе или Гугле свое имя, слово «диван», находить, какие варианты предлагают им мебельные салоны и делиться результатами в соцсетях.

Разнообразие таких сочетаний просто зашкаливает. Здесь вам и угловатый диван Анатолий, и прямой диван Петр и кухонный диван Елена.

Кстати, автор этих строк тоже решила найти своего «тезку» на бескрайних просторах Интернета. Мне удалось обнаружить целых восемь самых разнообразных диванов по имени Ольга. Продавцы мебельных салонов предлагают как «статичные» предметы мебели, так и диваны-трансформеры.

В этом сетевом челлендже с удовольствием приняли участие и медийные лица. Так, к забавной Интернет-акции присоединились участники сборной России по футболу и известный кинокритик Антон Долин.

Этот флешмоб, наверное, пришелся по душе поэту Владимиру Вишневскому – автору знаменитых строк: «О, как внезапно кончился диван».

Но судя по челленджу, количество именных диванов только возрастает. Кстати, мебельные магазины понесли финансовые потери из-за этого флешмоба, поскольку сео-специалисты не справляются с количеством обрабатываемых запросов на продукцию. Пользователи переходят по ссылкам на сайты, продающие диваны, но ничего не покупают, что затрудняет работу маркетологов.

Кстати, недавно к диванам также присоединились магазины и салаты. Флешмоб действует по тому же принципу. Говорят, что чаще всего магазины называют именем «Алла». Видимо, в честь Аллы Пугачевой.

Они поменялись нарядами

Помните, как несколько лет назад на экраны вышел фильм «Они поменялись телами» с Кристиной Орбакайте и Гошей Куценко в главных ролях (вот время-то летит)? Еще в одном незаурядном флешмобе fliptheswitchchallenge люди, конечно, меняются не своими бренными чреслами, а одеждой – со второй половинкой.

Первым такой необычный ход придумал бойфренд Дженнифер Лопес, который решил примерить наряд своей благоверной. А дальше эстафету подхватили и отечественные знаменитости.

Например, во флешмобе приняла участие семья Евгения Плющенко и Яны Рудковской, включая Гном Гномыча. А вот резидент Comedy club и юморист Павел Воля умудрился даже влезть в элегантное платье своей жены Ляйсан Утяшевой. Видимо, очень тщательно следит за фигурой.

Как дети тренируют силу воли

Еще один забавный флешмоб, покоривший весь мир, заключается в том, что родители кладут перед детьми сладости и ставят задачу не трогать их до своего возвращения. А потом уходят, но камеру телефона оставляют включенной.

Запустила такой челлендж известная модель и светская дива Кайли Дженнер, чья маленькая дочь мужественно выдержала испытание и не тронула конфеты в вазе, оставленные мамой.

Силу воли в этом флешмобе также проявили и дети российских селебритис: дочь Оксаны Самойловой Лея, также не съевшая сладости, и сын Айзы Анохиной, пожертвовавший любимым жевательным мармеладом. Характер все-таки воспитывается с детства.