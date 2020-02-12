Сюрпризы от зоопарка: в Москве повезёт животным и влюблённым

В пятницу, 14 февраля, Московский зоопарк отметит свой 156-й день рождения. В эфире Радио «Комсомольская правда» директор учреждения Светлана Акулова поведала, как планируют отпраздновать это событие.

«Обязательно поздравим [каждого животного], всем будут подарки. Специальные замороженные фрукты, они во льду – животные должны их не просто съесть, а должны постараться, чтобы добыть пищу», — рассказала гостья радиопрограммы.

Более того, в День святого Валентина от зоопарка каждая пара получит приятный подарок. По кодовой фразе «я его/ее люблю» на входе влюбленные смогут пройти в гости к зверям по одному билету.

«Мы уверены, что всем тем, кто хочет иметь детей, но у них не получалось, атмосфера Московского зоопарка и плодовитость его обитателей пойдут на пользу», — заключила Светлана Акулова.

Московский зоопарк является одним из самых старейших зоосадов России. Расположен он в центре столицы, на территории почти в 22 га. Подопечными учреждения сегодня являются более семи тысяч животных, среди которых редкие и исчезающие представители флоры и фауны.