СТИЛЬ ЖИЗНИ

Планетарии и стадионы: 5 тысяч пар выбрали для бракосочетания необычные площадки в Москве

До конца года это число увеличится еще на тысячу пар.

Планетарии и стадионы: 5 тысяч пар выбрали для бракосочетания необычные площадки в Москве
Столичная свадьба. Фото: КП/Веленгурин Владимир

Более 5 тысяч столичных пар выбрали для своих свадеб необычные места бракосочетания. Об этом журналистам рассказали в столичной мэрии.  29 необычных площадок было открыто столичным правительством в конце мая – с тех пор, эти места пользуются большой популярностью у женихов и невест.

Так, самыми популярными местами для торжества являются башни «Москва-Сити» и «Москвариум» — в случае с первым местом открываются красивые виды на столицу, что очень привлекает брачующихся. Не менее востребованы   усадьбы, особняки, стадионы, столичный планетарий и храм Святой Матроны.

До конца года количество необычных свадеб возрастет примерно на тысячу – именно столько пар планируют узаконить отношения в необычных местах. С 1 октября выездная регистрация возможна и в случае, если один из партнеров – иностранец, отмечают в мэрии.

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Планетарии и стадионы: 5 тысяч пар выбрали для бракосочетания необычные площадки в Москве
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