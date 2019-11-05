Планетарии и стадионы: 5 тысяч пар выбрали для бракосочетания необычные площадки в Москве

До конца года это число увеличится еще на тысячу пар.

Более 5 тысяч столичных пар выбрали для своих свадеб необычные места бракосочетания. Об этом журналистам рассказали в столичной мэрии. 29 необычных площадок было открыто столичным правительством в конце мая – с тех пор, эти места пользуются большой популярностью у женихов и невест.

Так, самыми популярными местами для торжества являются башни «Москва-Сити» и «Москвариум» — в случае с первым местом открываются красивые виды на столицу, что очень привлекает брачующихся. Не менее востребованы усадьбы, особняки, стадионы, столичный планетарий и храм Святой Матроны.

До конца года количество необычных свадеб возрастет примерно на тысячу – именно столько пар планируют узаконить отношения в необычных местах. С 1 октября выездная регистрация возможна и в случае, если один из партнеров – иностранец, отмечают в мэрии.