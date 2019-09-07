СТИЛЬ ЖИЗНИ Франция, Шотландия, Корея: как живут русские блогеры за границей
СТИЛЬ ЖИЗНИ

Франция, Шотландия, Корея: как живут русские блогеры за границей

Анастасия Морылева

Портал Teleprogramma.pro нашел интересные блоги о жизни россиян в других странах.

Одни считают, что «где родился, там и пригодился», другие же мечтают переехать на постоянное место жительства за рубеж. Вот про вторых мы сегодня и поговорим. Как живут наши за границей? Портал Teleprogramma.pro собрал интересные блоги о жизни «там».

Дина переехала во Францию

Эту девушку зовут Дина. Она эмигрировала во Францию по любви. Сейчас девушка живет на юге страны со своим бойфрендом Жеромом и дочерью Алисой. Она много рассказывает о французах, их привычках и жизни в чужой стране: как устроена система налогообложения, образования и здравоохранения. А еще Дина дает советы, где познакомиться с французом.

Маша живет в Британии

А это блогер Маша. Она эмигрировала в Великобританию. Маша живет в Лондоне, а работает в Бирмингеме. Блогер рассказывает про достопримечательности Англии, которые вы не узнаете из путеводителей, о быте чопорных британцев и о том, как русские строят свою жизнь по соседству с ними. А еще она публикует такие фантастические фотографии, что в ту же секунду хочется оказаться в аэропорту с билетом в Лондон.

Мона — житель Южной Кореи

Блогер Мона живет в Сеуле — столице Южной Кореи — и рассказывает про эту удивительную и неизведанную страну. Конечно, девушка делится всевозможными бьюти-штучками и рассказывает про корейскую косметику, которая в последнее время стала очень популярна в России, но это далеко не все. У Моны можно найти информацию для будущих эмигрантов — как найти работу в крупной корейской компании, сколько зарабатывают корейцы и в каком районе Сеула лучше обосноваться.

Алена переехала в Шотландию

Алена не просто переехала в Шотландию, но и решила получить образование за рубежом — поступила в колледж Clyde College. Она дает советы, как глубже узнать Шотландию. В блоге Алены вы найдете информацию о налогах, законах, книгах, которые стоит прочитать, фильмах и сериалах, которые стоит посмотреть, а еще ее блог — это раздолье для любителей природы.

Лена ведет блог из Индии

А эту девушку зовут Лена и она рассказывает о своей жизни в Индии. Девушка вышла замуж за индуса и делится особенностями семейной жизни. Например, свекровь не приняла русскую невесту. А еще пишет о красивых местах  и проводит экскурсии по северной области Ииндии —  Ладакху.

А вы бы хотели переехать за границу? Если да, то куда?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

блогблогеротдых за границей

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Франция, Шотландия, Корея: как живут русские блогеры за границей
Интересно?
Поделись с друзьями: