Франция, Шотландия, Корея: как живут русские блогеры за границей

Портал Teleprogramma.pro нашел интересные блоги о жизни россиян в других странах.

Одни считают, что «где родился, там и пригодился», другие же мечтают переехать на постоянное место жительства за рубеж. Вот про вторых мы сегодня и поговорим. Как живут наши за границей? Портал Teleprogramma.pro собрал интересные блоги о жизни «там».

Дина переехала во Францию

Эту девушку зовут Дина. Она эмигрировала во Францию по любви. Сейчас девушка живет на юге страны со своим бойфрендом Жеромом и дочерью Алисой. Она много рассказывает о французах, их привычках и жизни в чужой стране: как устроена система налогообложения, образования и здравоохранения. А еще Дина дает советы, где познакомиться с французом.

Маша живет в Британии

А это блогер Маша. Она эмигрировала в Великобританию. Маша живет в Лондоне, а работает в Бирмингеме. Блогер рассказывает про достопримечательности Англии, которые вы не узнаете из путеводителей, о быте чопорных британцев и о том, как русские строят свою жизнь по соседству с ними. А еще она публикует такие фантастические фотографии, что в ту же секунду хочется оказаться в аэропорту с билетом в Лондон.

Мона — житель Южной Кореи

Блогер Мона живет в Сеуле — столице Южной Кореи — и рассказывает про эту удивительную и неизведанную страну. Конечно, девушка делится всевозможными бьюти-штучками и рассказывает про корейскую косметику, которая в последнее время стала очень популярна в России, но это далеко не все. У Моны можно найти информацию для будущих эмигрантов — как найти работу в крупной корейской компании, сколько зарабатывают корейцы и в каком районе Сеула лучше обосноваться.

Алена переехала в Шотландию

Алена не просто переехала в Шотландию, но и решила получить образование за рубежом — поступила в колледж Clyde College. Она дает советы, как глубже узнать Шотландию. В блоге Алены вы найдете информацию о налогах, законах, книгах, которые стоит прочитать, фильмах и сериалах, которые стоит посмотреть, а еще ее блог — это раздолье для любителей природы.

Лена ведет блог из Индии

А эту девушку зовут Лена и она рассказывает о своей жизни в Индии. Девушка вышла замуж за индуса и делится особенностями семейной жизни. Например, свекровь не приняла русскую невесту. А еще пишет о красивых местах и проводит экскурсии по северной области Ииндии — Ладакху.

А вы бы хотели переехать за границу? Если да, то куда?