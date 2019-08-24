«Удалось переселиться из душного номера обратно в Барнаул»: самые смешные отзывы об отдыхе

Тот, кто полностью доволен проведенным отпуском, редко оставит восторженный отзыв на на соответствующем сайте. Гораздо чаще в сети можно встретить сетования людей, чей отдых пошел не так, как планировалось.

Мы собрали такие отзывы и предлагаем вам посмеяться вместе с нами. Ведь известно, что смешнее всего то, что происходит не с тобой. Хотя, если подумать, то половина озвученных претензий уж точно может подпортить отдых кому угодно.

Покупая туры на отдых в большой отель, глупо ждать тишины и покоя

«Не очень удачно в моем номере выходили окна: через пару метров были уже балконы другого отеля, где отдыхали мальчики-французы, шумные, пьяные, с резиновыми надувными женщинами», — хорошо хоть с надувными: они не визжат от восторга, прыгая в бассейн.

«Территория отеля огромна, заблудились в первый же день. К людям вышли на пятый. Причем оказалось, что искать нас никто и не собирался!», — нужно было брать all inclusive, а так, конечно, поисковики включены не были.

«Тем, кто ищет спокойного комфортного отдыха у моря, рекомендуем сначала остановиться в этом отеле. После него отдых в любом другом месте покажется спокойным и комфортным. И у моря», — скорее всего это рекомендация одного из модных нынче стресс-психологов.

Вопросы наличия удобств иногда встают очень остро и оборачиваются неожиданной стороной

«Мы с моим женихом бронировали номер с двумя кроватями, но нам дали с одной двуспальной. Теперь я беременна», — предъявите отелю иск на выплату алиментов.

«Мы поехали на сплав в каноэ, но были полностью разочарованы, потому что нам никто не сказал, что на каноэ не будет туалета. Это было очень неудобно», — мало того, там ни душа, ни гриля!..

Во время отдыха происходят удивительные вещи!

«Мы поехали на горнолыжный курорт, но нас не предупредили, что нам действительно надо уметь стоять на лыжах», — фантастика какая-то, на самом деле! Лыжи на лыжном курорте: куда годится?

«Еда была настолько дешевой, что ко времени возвращения домой я набрала три кило», — и тут отель виноват, конечно.

«На внутренней стороне двери висел бейдж «Не беспокоить». Я запутался и решил, что персонал отеля меня запер», — «Страх и ненависть Лас-Вегаса» в реалиях.

Во всем можно найти положительную сторону

«Мне очень!!! и очень!!! понравилось!!! Номер без окон, но у меня аллергия на солнце, так что я была довольна, дверь не закрывалась, но у меня клаустрофобия, так что и это мне было по душе. Влажное белье – самое оно при моей сухой коже. Душ нерабочий, но ведь не за душем же я прилетела, верно? Еда – чудеснейшая, порции маленькие, так что не потолстеешь! На пляже – песочек, а в песочке – просто огромное количество дивных безделушек и сувениров: от окурков до шлёпанцев и кусочков пепельниц с логотипом отеля! Я провела просто незабываемые двенадцать дней! Буду рекомендовать отель всем пациентам нашей клиники!», — вот он, тот самый человек, у которого стакан всегда полон!

«Очень понравился номер. Довольно-таки двухместный. Убирались у нас хорошо. Приходилось скручивать из однодолларовых купюр лебедей, сердечки, слоников, жирафов и оставлять на кровати. Море – совсем рядом, в каких-то десяти метрах. Правда, приходилось сползать по десятиметровой отвесной скале», — зато какое сатори и физподготовка ежедневно!

«Прочитал в интернете кошмарные отзывы об отеле и отправил туда тещу. Она вернулась счастливая, загоревшая и по ночам теперь общается в скайпе с шеф-поваром отельного ресторана. Не верьте отзывам в интернете!!!», — теперь и дома тишь да гладь, а это очень важно в семейной жизни!

«Приехала отдохнуть и ни единой секундочки не скучала! Подклеила обои, отремонтировала санузел, покрасила рамы, перекрасила и переставила мебель, пошила новые шторы, забетонировала балкон. Когда уезжала, номер был супер. Всем рекомендую», — пожалуйста, сходите в Тимирязевский парк Москвы на шашлыки! Там не хватает чистых полянок!

Чистота – залог здоровья, а персонал – залог отличного времяпрепровождения

«Всё бы ничего, но с нами в номере жила горничная. Зато у нас всегда было чисто, горы свежего белья и утюг!», — судя по некоторым другим отзывам, этот номер был вполне неплох.

«Там было всего по два полотенца на каждого. Одно для тела, другое для головы. Как, БЛИН, я вообще должна руки вытирать?», — Действительно! А ноги? А, страшно сказать, лицо???

«Только благодаря нашему чудному гиду удалось на третий день переселиться из душного номера без окон обратно в Барнаул», — а вы говорите «телепортов не существует!».

«Если кто поедет в этот отель – привезите аниматору Миле семечки, сигареты Captain Black вишневые, или что-то наше – человек очень скучает», — и это победитель среди самых трогательных отзывов десятилетия.

Иные претензии действительно справедливы

«В нашем лондонском отеле не было вида на океан», — и правда: что за свинство? Наверняка еще и в Косой переулок не пустили…

«Вода в Мексиканском заливе оказалась слишком соленая. Никто не сказал мне, что в воде будет соль. Это было омерзительно», — это они еще не заметили, что вода там еще и мокрая! И с рыбой.

«Тут слишком много испанцев. Сотрудник на ресепшене говорит по-испански. Еда испанская. Слишком много иностранцев», — вот действительно упущение! Ну и что, что отель в Испании?

«В ресторане было написано, что дети едят бесплатно, но с меня все равно взяли деньги за обед моей 19-летней дочери», — правильно, яжемать! Ребенок всегда остается ребенком!

А вы уже оставили отзыв об отеле, в котором провели отпуск?