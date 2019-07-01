Юные и успешные: дети звезд, которые удивили своими талантами в 2019 году

Дети знаменитостей нередко идут по стопам родителей. Они часто выбирают музыкальную, модельную или спортивную карьеру.

Фото старшей дочери Ким Кардашян собирают в соцсетях десятки миллионов «лайков». Неудивительно: пятилетняя Норт, кажется, просто создана для того, чтобы блистать на подиумах или стать гениальным модельером. Девочка обожает надевать мамины вещи, причем сочетает их со своими собственными с мастерством, которому мог бы позавидовать любой стилист.

Как и их американская сверстница, дети Филиппа Киркорова постоянно находятся в центре внимания. Алла-Виктория и Мартин произвели настоящий фурор на московской Неделе моды, став моделями на показе коллекции детской одежды. Дети держались на подиуме не хуже опытных моделей и даже разыграли умилительную сценку с потерянной туфелькой Золушки. А на закрытии мероприятия дочь поп-короля примерила платье невесты.

Актерский талант сына Полины Гагариной раскрыла его бабушка. А сама певица рассказала, что у 11-летнего Андрея абсолютный музыкальный слух. Мальчик уже исполнил роль Питера Пэна в одной из школьных постановок и даже вышел на сцену на концерте мамы, где продемонстрировал профессиональную игру на фортепиано. Певица пообещала, что не станет расстраиваться слишком сильно, если сын выберет не творческую профессию.

«Сын обладает музыкальным даром. И, в отличие от меня, у него абсолютный слух», – призналась Гагарина.

Дочери Сильвестра Сталлоне Систин накануне исполнился 21 год. Девушка, которую поклонники считают очень похожей на маму, модель Дженнифер Флавин, давно уже покоряет модный Олимп. Она снимается для Vogue, Magazine и других глянцевых изданий. В день рождения юной красавицы Сталлоне опубликовал снимок с дочкой.

«Невозможно передать, как я горд и счастлив быть родителем этой необыкновенной молодой леди», – подписал фото актер.

Модельную карьеру выбрала также 16-летняя дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер. Знаменитая мама признается, что видит в девочке свою помолодевшую копию. Действительно, Кайя выросла очень похожей на мать, которую журнал Playboy поставил на пятое место в рейтинге 100 самых сексуальных звезд двадцатого века.

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева только начинает выходить в свет. Карьера 14-летней Девы Кассель развивается стремительно: она уже стала лицом модного дома Dolce & Gabbana. Как отмечают модные критики, девушка выросла настоящей красоткой.

Большое будущее пророчат старшему сыну Натальи Водяновой, 17-летнему Лукасу Александру. На днях молодой человек принял участие в модном показе бренда Вalmain. На мероприятии за сына болела сама Наталья, назвавшая себя главной фанаткой Лукаса.

Список талантливых звездных детей был бы, несомненно, неполным без Саши Плющенко. Как и его прославленный отец Евгений Плющенко, впервые в истории выполнивший каскад четверной тулуп, шестилетний Гном Гномыч профессионально занимается фигурным катанием. Мальчик делает большие успехи и участвует в грандиозных ледовых шоу наравне с папой. Недавно в Японии Саше удалось совершить двойной прыжок сальхов.

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина проявляют большие способности к иностранным языкам. Гарри и Лиза не первый год занимаются с педагогом-французом. Как отмечает супруг Примадонны, наследники уже сейчас говорят по-французски лучше, чем он сам.

Дочь известной телеведущей и спортсменки Юлии Бордовских не отстает от других детей знаменитостей. В 2012 году Маруся вместе с мамой побывала на балу «Татлер», а недавно 19-летней девушке удалось исполнить ее заветную мечту. Маша выпустила первую собственную коллекцию одежды.

А самой юной участницей подборки портала Teleprogramma.pro стала дочка Игоря Николаева. На днях жена композитора Юлия Проскурякова опубликовала в Instagram видео с трехлетней Вероникой. Малышка продемонстрировала забавное умение. Она наизусть рассказала сказку, которую папа попытался было ей прочитать.