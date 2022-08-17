Звезда «Сумерек» — о своей невесте: «Мы буквально собираемся стать одним и тем же человеком»

30-летний актер Тейлор Лотнер, он же Джейкоб из «Сумерек», в ноябре 2021 года сделал предложение своей девушке Тейлор Доум. Пара еще не поженилась, но активно готовится к этому. И один из сдерживающих факторов кроется в именах будущих супругов.

И он, и она — Тейлоры. А когда девушка возьмет фамилию молодого человека, то тоже станет Тейлор Лотнер, только другого пола.

Недавно актер пришел на «Шоу Келли Кларксон» и прокомментировал этот курьезный момент.