Звезда «Сумерек» — о своей невесте: «Мы буквально собираемся стать одним и тем же человеком»

30-летний актер Тейлор Лотнер, он же Джейкоб из «Сумерек», в ноябре 2021 года сделал предложение своей девушке Тейлор Доум. Пара еще не поженилась, но активно готовится к этому. И один из сдерживающих факторов кроется в именах будущих супругов.
И он, и она — Тейлоры. А когда девушка возьмет фамилию молодого человека, то тоже станет Тейлор Лотнер, только другого пола.
Недавно актер пришел на «Шоу Келли Кларксон» и прокомментировал этот курьезный момент.
«Это будет либо суперпростым, либо суперсложным, — сказал он. — Это как: «Тебе нравится эта фамилия? Потому что у нас уже одно имя. Так что это будет очень сложно». Мы буквально собираемся стать одним и тем же человеком».
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Впрочем, выход уже найден — в прессе невесту актера называют сокращенно Тэй Доум. Будет она теперь в народе Тэй Лотнер.
А в России такой путаницы не возникло бы.