А животик плоский: Семенович в пудровом белье продемонстрировала постройневшую фигуру в постели

Певица облачилась в нежно-розовое белье. Она продемонстрировала свое пышное декольте и плоский животик. Артистка позировала в постели. Она также блеснула изящными бедрами. Анна также покрасовалась в черном халатике. Она сделала локоны и нежный макияж. Звезда похвасталась своим достижением.

«Кто как не я знает, насколько важно иметь комфортное и красивое нижнее белье, идеально поддерживающее и подчеркивающее выдающиеся достоинства. Я прошла долгий и непростой путь от идеи до ее реализации. Сегодня рада сообщить, что все сложилось и получилось», — высказалась звезда.