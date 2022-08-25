А животик плоский: Семенович в пудровом белье продемонстрировала постройневшую фигуру в постели

Анна Семенович является известной певицей. Она уже много лет выступает на сцене. Бывшая солистка «Блестящих» предстает на публике регулярно. Поп-дива старается следить за внешностью, при этом признаваясь, что обладает нестандартной фигурой. Семенович умело корректирует формы с помощью нарядов.
Не так давно Анна приняла участие в фотосессии. Она решила похвастаться актуальными летними нарядами для женщин с формами. Певица примерила как костюм с модным принтом, так и платья с высокой посадкой. Но она также выпустила коллекцию нижнего белья. На этот раз Семенович опубликовала пикантные кадры.
Певица облачилась в нежно-розовое белье. Она продемонстрировала свое пышное декольте и плоский животик. Артистка позировала в постели. Она также блеснула изящными бедрами. Анна также покрасовалась в черном халатике. Она сделала локоны и нежный макияж. Звезда похвасталась своим достижением.
«Кто как не я знает, насколько важно иметь комфортное и красивое нижнее белье, идеально поддерживающее и подчеркивающее выдающиеся достоинства. Я прошла долгий и непростой путь от идеи до ее реализации. Сегодня рада сообщить, что все сложилось и получилось», — высказалась звезда.
Анна Семенович. Фото: соцсети звезды
Певица получила много комплиментов. Однако некоторые поклонники осудили ее за использование фотошопа.
«Комплект бесподобен, ну а модель шикарна во всей своей красе», «Невероятная красавица!», «Перебор фотошопа», «Анна Семенович, самые настоящий фотки», «Шикарный бюст», «Ну живот у вас точно не такой плоский, зачем обманывать», — стали писать подписчики.
Анна Семенович. Фото: соцсети звезды