Живот плоский, талия осиная: 44-летняя Оксана Федорова сразила поклонников редким фото в купальнике

Оксана Федорова одно время работала на телевидении. Теперь она частая гостья на красных дорожках и даже концертах.
После победы в конкурсе красоты «Мисс Вселенная» ей удалось проявить себя в разных сферах деятельности. Также она стала женой офицера ФСБ Андрея Бородина и родила двоих детей: сына Федора и дочку Елизавету.
Обычно Оксана посещает мероприятия или занимается делами, но недавно она устроила себе отпуск. Телеведущая решила утаить, куда поехала. Но поклонники подозревают, что она снова отдыхает в Сочи, куда не раз привозила дочку в лагерь.
На новых кадрах она щегольнула не в вечернем платье, а в купальнике. Обычно Федорова редко делится пляжными фото. Однако в 44 года ей удалось сразить поклонников. Она показала плоский живот, осиную талию и изящные бедра. При этом звезда была без макияжа.
Оксана Федорова. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие были поражены тому, что за минувшие 20 лет она почти не изменилась.
«Ох, какая вы красивая», «Ого, какой живот плоский! У меня такого никогда не было», «Ну вы конфетка», «Выглядите изумительно», «Словно снова такая, как 20 лет назад», «Оксана, законно так выглядеть?», «И не скажешь, что у вас два ребенка», — стали писать пользователи Сети.
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