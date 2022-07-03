Живот плоский, талия осиная: 44-летняя Оксана Федорова сразила поклонников редким фото в купальнике

Оксана Федорова одно время работала на телевидении. Теперь она частая гостья на красных дорожках и даже концертах.

После победы в конкурсе красоты «Мисс Вселенная» ей удалось проявить себя в разных сферах деятельности. Также она стала женой офицера ФСБ Андрея Бородина и родила двоих детей: сына Федора и дочку Елизавету.