А живот не утянула: невестка Орбакайте в платье на шнуровке и чулках взбудоражила поклонников

Обычно Алена хвастается новыми образами. Так как она строит карьеру модели, то не перестает следить за трендами. Блондинка не боится экспериментировать. На этот раз на фотосессии ей не только предложили образ в стиле ретро, но и более смелый лук.

Невестка Орбакайте покрасовалась в платье на шнуровке и чулках. Наряд едва прикрыл ее бедра. Краснова дополнила образ чокером, а волосы собрала в высокую прическу.