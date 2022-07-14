А живот не утянула: невестка Орбакайте в платье на шнуровке и чулках взбудоражила поклонников

Алена Краснова давно стала частью звездной семьи. Она состоит в браке с сыном Кристины Орбакайте Никитой Пресняковым.
А так как музыкант избегает ток-шоу и громких событий, то пару редко видят на светских раутах. Но они часто веселятся с друзьями и ходят на вечеринки. В этом году супруги ездили в США на отдых.
Обычно Алена хвастается новыми образами. Так как она строит карьеру модели, то не перестает следить за трендами. Блондинка не боится экспериментировать. На этот раз на фотосессии ей не только предложили образ в стиле ретро, но и более смелый лук.
Невестка Орбакайте покрасовалась в платье на шнуровке и чулках. Наряд едва прикрыл ее бедра. Краснова дополнила образ чокером, а волосы собрала в высокую прическу.
Поклонники разделились на два лагеря. Одни пришли в восторг от пикантного наряда. А другие осудили Алену, посчитав, что так одеваться нужно для мужа. Некоторые также заметили, что у модели выпирает живот.
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«Ох, что это?», «Такая нежная всегда, а тут такая роковая красотка», «Ну даже сложно узнать», «Алена, а свекрови нравится?»,«Живот торчит! Беременная?», «Мне кажется, такой вас только Никита должен видеть», «Наряд с перчинкой», — стали писать подписчики.