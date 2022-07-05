«Жарко»: постройневшая Бузова в купальнике из треугольников обнажила точеные формы на камеру

Ольга Бузова уже давно стала медийной персоной. Она ведет несколько передач, дает концерты и регулярно оказывается в центре внимания.

Порой телеведущая отвечает на выпады хейтеров, которые критикуют ее внешность и пластичность. Однако недавно она стала заниматься спортом и танцами на пилоне.