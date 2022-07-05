«Жарко»: постройневшая Бузова в купальнике из треугольников обнажила точеные формы на камеру

Телеведущая устроила пылкие танцы, демонстрируя свои прелести.
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Ольга Бузова уже давно стала медийной персоной. Она ведет несколько передач, дает концерты и регулярно оказывается в центре внимания.

Порой телеведущая отвечает на выпады хейтеров, которые критикуют ее внешность и пластичность. Однако недавно она стала заниматься спортом и танцами на пилоне. 

Не так давно Ольга улетела в Африку на съемки. Она взяла с собой множество нарядов. Телеведущая успевает тренироваться, ездить на экскурсии и каждый раз демонстрирует новые наряды. Она носит мини-юбки, а также платья. 

Накануне артистка решила покрасоваться в джинсовых шортах, которые надела с оранжевым купальником из треугольников. Она обнажила свой плоский живот. Звезда устроила танцы перед камерой. 

«Сегодня жарко», — призналась звезда.

Подписчики не раз критиковали ее за пикантные кадры. Однако теперь многие осыпали звезду комплиментами. Поклонники оценили ее постройневшую фигуру. Еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Ну что за роскошная королева», «Стройняшка», «Ого, какой животик», «Оля, прям постаралась! Какая тут красивая», «Похудела! Хвалим», «Ну прям куколка», «Очень по-летнему! И фигурка просто топовая», — стали писать фанаты.

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